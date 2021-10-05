Siirt'te PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 vatandaş dualarla anıldı - Haberler
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Siirt'te PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 vatandaş dualarla anıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Siirt'te PKK'lı teröristlerin katlettiği 37 vatandaş dualarla anıldı

Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerinde 1993 yılında PKK'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi dualarla anıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Daltepe ve Kalkancık köylerinde 1993 yılında Pkk'lı teröristlerce katledilen çoğu çocuk ve kadın 37 kişi dualarla anıldı.

Şirvan Kaymakamlığınca Daltepe ve Kalkancık şehitliklerinde düzenlenen anma törenine Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, İlçe Jandarma Komutanı Fazlı Okur, İlçe Emniyet Amiri Umut Yazgan, İlçe Müftüsü Basri Bilgetay, köy sakinleri ve vatandaşlar katıldı. Covid-19 tedbirleri kapsamında düzenlenen törende şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi.

Törende konuşan Kaymakam Recep Hasar, 28 yıl önce Daltepe ve Kalkancık köyünden 37 masum vatandaşın terör örgütü PKK tarafından hunharca katledildiğini söyledi. Bölücü terör örgütü tarafından hunharca gerçekleştirilen bu katliamın tarihe ve insanlığa kara bir leke olarak tescil edildiğini kaydeden Kaymakam Hasar, "Bu karanlık odaklar asla amaçlarına ulaşamayacaklardır. Gözü dönmüş bu caniler bir gece baskınında camilere sığınmış ve adı henüz konulmamış üç-beş aylık bebekleri, kadın ve yaşlı 37 vatandaşımızı şehit ettiler. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Terör örgütüyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir. Şehitlerin aileleri aziz milletimizin bizlere emanettir. Tüm şehitleri rahmetle ve saygıyla anıyorum" dedi. - SİİRT

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