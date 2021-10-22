Siirt'te piyasa değeri 51 bin 500 lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi - Haberler
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Siirt'te piyasa değeri 51 bin 500 lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te piyasa değeri 51 bin 500 lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi

Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 51 bin 500 lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 51 bin 500 lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri 51 bin 500 lira olan 17 adet telefona el konuldu.

Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - SİİRT

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