Siirt'te piyasa değeri 51 bin 500 lira olan kaçak cep telefonu ele geçirildi

SİİRT (İHA) - Siirt'te bir iş yerinde yapılan aramada piyasa değeri 51 bin 500 lira olan gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan aramada gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen piyasa değeri 51 bin 500 lira olan 17 adet telefona el konuldu.

Konuyla ilgili 1 şüpheli yakalanırken, adli tahkikatın devam ettiği belirtildi. - SİİRT

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri