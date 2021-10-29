Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı - Haberler
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Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı Siirt'te direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarpan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

SİİRT (İHA) - Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

SİİRT - Siirt'te direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki otomobile çarpan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, kent merkezi Kooperatif Mahallesi Turan Beyazıt Caddesinde meydana geldi. 21 B 911 plakalı Dacia marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan 16 SEF 46 plakalı araca çarparak takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

Siirt'te park halindeki otomobile çarpan araç takla attı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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