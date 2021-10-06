Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı - Haberler
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Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı

İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Haberler | Yerel

- Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı Maden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven Usta ile Vardiya Öyküleri" interaktif tiyatro oyunu, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde maden...

MADEN, ELAZIĞ (İHA) - - Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı

SİİRT - Maden çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda farkındalığını artırmak amacıyla hazırlanan, "Güven Usta ile Vardiya Öyküleri" interaktif tiyatro oyunu, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde maden çalışanlarıyla buluştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce yürütülen, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği Projesinin 'Drama Yoluyla İnteraktif Eğitim Seminerleri' faaliyeti kapsamında hazırlanan 8 bölümlük oyun, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde faaliyet gösteren maden sahasında sahnelendi. Oyunla maden çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının geliştirilmesi, iletişimin ve iş birliğinin teşvik edilmesi ile takım ruhunun oluşturulması amaçlandı.

Drama yoluyla interaktif eğitim seminerleri, yaklaşık 30'un üzerinde ilde gerçekleştirilecek ve 60'a yakın seminerle 10 bin maden çalışanına ulaşmayı hedefleyen tiyatro oyununun bir sonraki durağı Muğla olacak.

Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı

Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı

Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı

Siirt'te maden işçilerine iş sağlığı ve güvenliği tiyatroyla anlatıldı
İhlas Haber Ajansı / Selami Deniz - Son Dakika Haberleri
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