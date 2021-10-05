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Siirt'te kumar oynayan 5 kişi yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te kumar oynayan 5 kişi yakalandı

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan kumar operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince kent genelinde çalışmalara devam ediyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliğince 112 hattına gelen ihbar üzerine kent merkezi Yeni Mahalle Haydar Koyuncu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir işletmede, 5 kişinin bulunduğu görülmüş, 1 şahsın bahse konu olay yerinden kaçmaya çalıştığı kovalamaca sonucunda yakalandığı, masa üzerinde bulunan, kaçan şahsın üzerinden kaçarken düşürdüğü ve gözcülük yapan şahsın üst aramasında çıkan toplam 19 bin 750 TL, 60 adet okey taşı, 52 iskambil kağıdı ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şahsın tahkikatına başlandı. - SİİRT

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