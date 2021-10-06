Siirt'te KÖYDES Değerlendirme Toplantısı yapıldı

SİİRT (AA) - Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında KÖYDES Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilikte düzenlenen toplantıda, İl Özel İdaresi Plan Proje Yatırım Müdürlüğü yetkilileri sunum yaptı, tahsis edilen KÖYDES ödeneğinin ilçeler bazında yol, ulaşım hizmetleri ile köy içme suyu ihtiyaçların tespiti ve değerlendirilmesi yapıldı.

Hacıbektaşoğlu, köylere yapılacak yatırımların proje süreçlerinin titizlikle takip edileceğini söyledi.

Vatandaş memnuniyetinin her şeyden önemli olduğunun altını çizen Hacıbektaşoğlu, köylerin alt yapılarının iyileştirilmesine yönelik planlanan proje ve çalışmaların zamanında ve herhangi bir aksaklığa yer vermeden tamamlanması yönünde talimat verdi.

Toplantıda, yürütülecek projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunulmasının ardından ödeneklerin verimli, etkin ve hızlı şekilde kullanılması kararı alındı.