Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı - Haberler
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Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı

Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te kaçakçılık operasyonunda 1 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bir işyerinde yapılan aramada 41 bin 400 makaron ve 35 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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