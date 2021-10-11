Siirt'te kaçak avcıların kurduğu tuzaklar yıkıldı

PERVARİ, SİİRT (İHA) - Siirt'in Pervari ilçesinde kaçak avcılarca hayvanları avlamak için kurulan tuzaklar, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince yıkıldı.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak ve usulsüz avlanma ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Beğendik köyü bölgesinde kaçak avlanma yapıldığı ihbarını alan Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, bölgede kaçak avcılar tarafından yapılmış göme adı verilen 2 tuzak buldu. Bulunan tuzaklar ekipler tarafından yıkılarak kullanılamaz hale getirildi. Kaçak avcıların yeni doğum yapacak olan yaban keçilerini yakalamak için kurdukları göme adı verilen tuzakların yaban keçilerinin soyunun tükenmesine neden olduğu öğrenilirken, görevlilerce, bölgede kaçak avcı gördükleri an Doğa Koruma ve Milli Parklar Siirt Şube Müdürlüğüne haber verilmesi istendi. - SİİRT