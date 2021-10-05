Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı - Haberler
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Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak, maske dağıttı.

SİİRT (İHA) - Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyetinde bulunarak, maske dağıttı.

Siirt il genelinde Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan çalışmalara destek veren il jandarma komutanlığına bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin başlaması ve kış aylarının gelmesi ile birlikte kapalı alanlarda Covid-19 salgınında meydana gelmesi muhtemel artışın önüne geçebilmek maksadıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra ederek, vatandaşlara maske dağıttı.

Vatandaşlara maske, mesafe, temizlik kurallarına uymalarını hatırlatan jandarma ekipleri, il genelinde yol kontrol noktaları ile Siirt üniversitesindeki öğrencilere maske dağıtarak, sürücülere trafik kurallarına uymanın önemini ve araçlarda emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Vatandaşlara yönelik bilgilendirme ve maske dağıtımının aralıklarla devam edeceği belirtildi. - SİİRT

Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

Siirt'te jandarma ekipleri, vatandaşlara maske dağıttı

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