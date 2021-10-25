Siirt'te ilkokul öğrencileri "Mobil Tır'da" trafik eğitimi aldı

SİİRT (AA) - Emniyet Genel Müdürlüğü"Mobil Trafik Eğitim Tırı" Siirtli çocuklarla buluştu.

İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı, 15 Temmuz Meydanı'nda ilkokul öğrencilerine yönelik eğitim programına başladı.

Etkinliklerin ilk gününde tırdaki mobil sınıfta eğitim gören öğrenciler, trafik işaretlerinin yer aldığı alanda polis eşliğinde akülü araç kullandı.

Programa katılan İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, öğrencilere kırmızı düdük dağıttı, trafik kurallarını anlattı.

Yılmaz, yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı'nın Siirt'e geldiğini aktardı.

Siirtli çocukların bilgilendirildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"Çocuklarımıza, trafik eğitimini yayınlaştırmak ve kuralları öğretmek amacıyla geçici tırda eğitim verildi. Yaya geçitlerinden geçmeleri ve ışıklarda ne yapılması gerektiği öğretiliyor. Tır içinde çeşitli eğitici faaliyetlerimiz var. Çizgi filmlerle trafik kuralları sevdiriliyor."