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Siirt'te taklit spor ürünleri ele geçirildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te taklit spor ürünleri ele geçirildi

Siirt'te ünlü markalara ait taklit ürünler ele geçirildi.

SİİRT (AA) - Siirt'te ünlü markalara ait taklit ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet Suçu kapsamında verilen arama kararına istinaden taklit ürün satışına yönelik çalışma başlattı.

Kentte 9 iş yerinde yapılan aramada, ünlü markaların logolarının basıldığı 27 eşofman, 19 okul çantası, 8 eşofman takımı, 2 forma, 9 çift ayakkabı, 9 şort, 1 tişört ve 4 telefon ele geçirildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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