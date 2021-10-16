Siirt'te taklit spor ürünleri ele geçirildi

SİİRT (AA) - Siirt'te ünlü markalara ait taklit ürünler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Siirt Sulh Ceza Mahkemesi tarafından 6769 Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet Suçu kapsamında verilen arama kararına istinaden taklit ürün satışına yönelik çalışma başlattı.

Kentte 9 iş yerinde yapılan aramada, ünlü markaların logolarının basıldığı 27 eşofman, 19 okul çantası, 8 eşofman takımı, 2 forma, 9 çift ayakkabı, 9 şort, 1 tişört ve 4 telefon ele geçirildi.