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Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde elektrik direğinde mahsur kalan kedi DEDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

SİİRT (İHA) - Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde elektrik direğinde mahsur kalan kedi DEDAŞ ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde bir kedi elektrik direğine çıktı. Direğe çıkan kedinin inemediğini gören vatandaşlar durumu yoldan geçen DEDAŞ ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Vatandaşlar kediyi kurtaran ekibe teşekkür etti. - SİİRT

Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Siirt'te elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

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