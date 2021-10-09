Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi - Haberler
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Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te çocuk ve gençler Amatör Spor Haftasında yeteneklerini sergiledi

Siirt'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi.

SİİRT (AA) - Siirt'te Amatör Spor Haftası etkinlikleri düzenlendi.

15 Temmuz Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kurum bünyesinde yapılan çalışmaları anlatan sunum yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüsam Olğaç, amatör spora her yaş ve branştan ilgi olduğunu söyledi.

Çocuk ve gençlere spor kültürünü kazandırmak için tüm branşlarda faaliyetlerini sürdürdüklerini dile getiren Olğaç, şunları kaydetti:

"Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında tüm bronşlardaki gençlerin hazırlık performanslarını görmeleri için yetenek taraması yaptık. Futbol, basketbol, judo, badminton, güreş başta olmak üzere 20'ye yakın dalda yaptığımız aktivitelerle çocuk ve gençlerimizde spor kültürünü oluşturuyoruz. Daha da önemli sağlıklı bir yaşam için spor yapıyor ve yaptırıyoruz."

Gençlik Merkezi Müdürü Nesim Toprak ve antrenörlerin katıldığı etkinlik gösterilerle sona erdi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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