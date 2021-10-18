Siirt'te ceza uygulanan sürücü motosikletini yaktı - Haberler
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Siirt'te ceza uygulanan sürücü motosikletini yaktı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te ceza uygulanan sürücü motosikletini yaktı

Siirt'te, eksik evrakları nedeniyle ceza yazılan sürücü, bağlanacağını öğrendiği motosikletini ateşe verdi.

SİİRT (AA) - Siirt'te, eksik evrakları nedeniyle ceza yazılan sürücü, bağlanacağını öğrendiği motosikletini ateşe verdi.

Motosikletli H.İ, Siirt Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerince Cumhuriyet Caddesi Atatürk Bulvarındaki yol uygulamasında durduruldu.

Plakasız motosikletiyle, kasksız ve ehliyetsiz yakalanan sürücünün bilgilerini kontrol eden ekipler, aracın da sigorta ve muayenesinin olmadığını tespit etti. Ekipler, bu yüzden H.İ'ye ceza uyguladı.

Motosikletinin bağlanacağını öğrenen sürücü, aracını ateşe verdi. Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Güvenlik önlemlerinin ardından bir müddet trafiğe kapatılan cadde, daha sonra kontrollü olarak araç ve yaya trafiğine açıldı.

Sürücü, gözaltına alındı.

Siirt'te ceza uygulanan sürücü motosikletini yaktı

Siirt'te ceza uygulanan sürücü motosikletini yaktı

Siirt'te ceza uygulanan sürücü motosikletini yaktı

Siirt'te ceza uygulanan sürücü motosikletini yaktı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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