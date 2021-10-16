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Siirt'te aranan 1 kişi yakalandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te aranan 1 kişi yakalandı

Siirt'te kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tınaztepe Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Uygulamada cebir tehdit veya hile kullanarak "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan D.Ş. yakalandı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt'te aranan 1 kişi yakalandı - Haberler
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