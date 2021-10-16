Siirt'te aranan 1 kişi yakalandı

SİİRT (AA) - Siirt'te kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan aranan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tınaztepe Mahallesi'nde uygulama yaptı.

Uygulamada cebir tehdit veya hile kullanarak "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan aranan D.Ş. yakalandı.