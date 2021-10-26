Siirt'te 41 bin 400 boş makaron ile kıyılmış tütün ele geçirildi

SİİRT (İHA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir iş yerinde yapılan aramada kıyılmış tütün ile boş makaron ele geçirildi.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor. Ekiplerce kent merkezinde bir iş yerinde yapılan aramada 35 kilogram kıyılmış tütün ile 41 bin 400 boş makaron ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 şüphelinin yakalandığı, soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - SİİRT

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