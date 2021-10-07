SİİRT (İHA) - Siirt'te 4 milyon adet boş makaron ele geçirildi

SİİRT - Siirt'te iki ayrı iş yerinde yapılan aramada 4 milyon adet boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kent merkezinde iki ayrı iş yerinin deposunda yapılan aramada 4 milyon adet boş makaron, 30 kilogram kıyılmış tütün, 100 adet havai fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Konuyla ilgili 2 şüpheli yakalanırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.