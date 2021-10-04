Siirt'te 168 üniversite öğrencisi yurt ve misafirhanelerde misafir ediliyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Siirt'te 168 üniversite öğrencisi yurt ve misafirhanelerde misafir ediliyor

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt'te 168 üniversite öğrencisi yurt ve misafirhanelerde misafir ediliyor

Çeşitli illerden üniversite öğrenimi için Siirt'e gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler geçici olarak yurt ve misafirhanelerde ağırlanıyor.

SİİRT (AA) - Çeşitli illerden üniversite öğrenimi için Siirt'e gelen ve barınma sorunu yaşayan öğrenciler geçici olarak yurt ve misafirhanelerde ağırlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla kente barınma sorunu yaşayan öğrencilere yönelik başlatılan çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne 24 Eylül- 4-Ekim'da 338 öğrencinin başvuruda bulunduğu belirtilen açıklamada, bu öğrencilerden 121'i kız 168'inin kentteki yurt ve misafirhanelere yerleştirildiği aktarıldı.

170 öğrencinin de peyderpey kente gelmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Bunlara yönelik de çalışmalarımız sürüyor. Kalıcı barınma yeri olmayan üniversite öğrencilerimizi yurt ve misafirhanelerde geçici süreyle misafir etmeye ve onlara her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Öğrenciler başvurularını Siirt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapabilecek." ifadeleri kullanıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İbrahim Tatlıses Gülşen Kıvanç Tatlıtuğ Didem Arslan Yılmaz
Spor Muslera Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Siirt'te 168 üniversite öğrencisi yurt ve misafirhanelerde misafir ediliyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 12:37:23. #1.17#