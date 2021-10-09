Siirt, Kovid-19 aşılamasında ikinci doz aşı oranında 'turuncu' kategoriye girdi - Haberler
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Siirt, Kovid-19 aşılamasında ikinci doz aşı oranında "turuncu" kategoriye girdi

AA / Sefa Şahin - Haberler | Güncel
Siirt, Kovid-19 aşılamasında ikinci doz aşı oranında

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşılamada ikinci doz aşı oranı yüzde 55'i geçen Siirt'in "turuncu" kategoriye girdiğini bildirdi.

SİİRT (AA) - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşılamada ikinci doz aşı oranı yüzde 55'i geçen Siirt'in "turuncu" kategoriye girdiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tek değişiklik Siirt'te. İkinci doz aşı oranında yüzde 55'i aşarak kırmızıdan turuncuya geçmesi, bizim için neredeyse maviye geçmesi gibi kıymetli. Teşekkür ederiz Siirt." ifadesini kullandı.

AA / Sefa Şahin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt, Kovid-19 aşılamasında ikinci doz aşı oranında 'turuncu' kategoriye girdi - Haberler
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