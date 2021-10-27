Siirt Kitap Fuarı 6. Kez Açılıyor

SİİRT (Habermetre) - Siirt 6. Kitap fuarı, 1 Kasım'da kitapseverlerle buluşuyor.

"Geleceğe Bir Kitap Aç"

Bu yıl altıncısı düzenlenen Siirt Kitap Fuarı her yıl daha kapsamlı ve zengin bir içerikle büyüyerek gelenekselleşme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Siirt Valiliği ev sahipliğinde, Vav Fuarcılık tarafından organize edilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğünün destek verdiği, 6. Siirt Kitap Fuarı, 01-07 Kasım 2021 tarihleri arasında kapılarını kitapseverlere açıyor.

Siirt'in sosyal ve kültürel hayatına önemli bir katkı sunan Siirt Kitap Fuarı, Siirt Valiliği'nin yanı sıra, bu yıl Siirt Belediyesi'nin de desteğiyle tam anlamıyla bir kitap ve kültür şölenine dönüşüyor.

Binlerce yıllık tarihi mirasından aldığı ilhamla, "Bir kitaptır Siirt, üç dilde yazılan" sloganıyla 2013 yılında kitapların dünyasına başlatılan yolculukta büyük mesafeler kat eden Siirt Kitap Fuarı, kutlu yolculuğunu bu yıl da "Geleceğe Bir Kitap Aç" diyerek sürdürüyor.

Fuar boyunca edebiyat ve düşünce dünyasından yazarlar kentte konuk olacak.

Siirt'in ve bölgenin kültürel zenginliğine önemli katkılar sağlayan fuarda, binlerce çeşit kitapla, 46 seçkin yayınevi yer alıyor. İstiklal Marşı Yazarımız Merhum Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon onur konuğu olarak katılacağı kitap fuarına, Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Prof. Dr. Yasin Aktay, Kahraman Tazeoğlu, Bestami Yazgan, Serkan Şengül, Saniye Bencik Kangal gibi beğeniyle takip edilen 15'e yakın yazar ve akademisyen fuar süresince okuyucularıyla söyleşecek ve kitaplarını imzalayacaklar.

Binlerce öğrenciyi kitapla buluşturacak olan Kitap fuarında, öğrencilere hediye çekleri verilecek. Öğrencilerimiz aldıkları bu hediye çekleri ile beğendikleri kitapları alabilecekler.

Siirt'te gerçekleştirilecek Kitap Fuarı ile okuma kültürünün yaygınlaştırılması, vatandaşların okumaya teşvik edilmesi ve geleceğimizi kitapla kurma bilincinin oluşturulması ve okuyan bir gençlik ve okuyan bir nesil hedefleniyor.

01 Kasım pazartesi günü saat 11. 00'da Siirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanında açılacak olan fuar, her gün 09. 00 - 20. 00 saatleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

Siirt'te gerçekleşecek kitap fuarımızın, çocuklarımıza, gençlerimize ve herkese yeni ufuklar açmasını diliyor, tüm halkımızı Siirt Kitap Fuarı'na davet ediyoruz.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet