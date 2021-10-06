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Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne alınan araçlar törenle hizmete girdi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne alınan araçlar törenle hizmete girdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 10 araç daha katıldı.

SİİRT (AA) - Siirt İl Emniyet Müdürlüğü filosuna 10 araç daha katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen araç teslim törenine, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz ve birim amirleri katıldı.

Okunan duanın ardından araçları inceleyen Hacıbektaşoğlu, araçların hayırlı olması temennisinde bulundu.

Hacıbektaşoğlu ve protokol üyelerinin de bindiği araçlar daha sonra konvoy halinde 15 Temmuz Meydanı'na kadar tur attı.

Burada emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik uygulanan simülasyon aracıyla ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerinin Hükümet Caddesindeki denetimine katılarak sürücülere uyarıda bulundu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne alınan araçlar törenle hizmete girdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne alınan araçlar törenle hizmete girdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne alınan araçlar törenle hizmete girdi

Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne alınan araçlar törenle hizmete girdi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne alınan araçlar törenle hizmete girdi - Haberler
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