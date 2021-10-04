Siirt Belediyesi personeli sağlık taramasından geçirildi - Haberler
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Siirt Belediyesi personeli sağlık taramasından geçirildi

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Siirt Belediyesi personeli sağlık taramasından geçirildi

Siirt Belediyesi personeline sağlık taraması yapıldı.

Siirt Belediyesi personeline sağlık taraması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, kurum personelinin mobil sağlık taraması aracı ve belediye hizmet binasında kurulan stantlarda muayeneden geçirildiği bildirildi.

Personele akciğer tetkiki, işitme, kan ve solunum fonksiyon testleri ve tetanoz aşısı yapıldığı belirtilen açıklamada, sağlık taramasının iş sağlığı ve güvenliği kapsamında periyodik olarak devam edeceği kaydedildi.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Siirt Belediyesi personeli sağlık taramasından geçirildi - Haberler
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