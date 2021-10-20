Siirt Belediyesi 350 öğrenciyi yurt ve misafirhanelerde ağırladı

SİİRT (AA) - Siirt Belediyesi, çeşitli illerden üniversite öğrenimi için gelen ve barınma sorunu yaşayan 350 öğrenciyi geçici olarak yurt ve misafirhanelerde konuk etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu'nun talimatıyla yürütülen çalışmalar kapsamında belediyeye başvuran 250'si kız 350 kişinin geçici barınmasını sağladı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci, barınma sorunu yaşayan hiçbir öğrencinin açıkta bırakılmadığını bildirdi.

Yurt dışından ve ülkenin değişik illerinden gelen öğrencilerle yakından ilgilendiklerini dile getiren Özekinci, öğrencilere geçici barınmaları konusunda yardımcı olduklarını, olmaya da devam edeceklerini belirtti.

Öğrencileri yurt, misafirhane, pansiyonlara yerleştirdiklerini ifade eden Özekinci, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizin aileleriyle de iletişim halindeyiz. Ayrıca öğrencilere yönelik sosyal aktivitelerle de ilgileniyoruz. Bu hafta içinde gelen kardeşlerimize sinema etkinlikleri icra ettik. Yaptığımız bu faaliyetlerle onlara yabancılık hissettirmemeye çalışıyoruz. Eğitim ve öğretim devam ettiği sürece bu kardeşlerimize her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz. Onlar da huzur şehri Siirt'te kendilerini güvende hissedebilir."

Şanlıurfa'dan gelen Ayşe Kılıç ise emeği geçenlere teşekkür ederek, "Buraya geldiğimde hiçbir yeri bilmiyordum. Barınma sorunum vardı. Gelmeden önce 'Nerede barınacağım?' diye kuşku ve korkularım vardı. Çok şükür belediye yetkilileri geçici de olsa barınacak yer temin etti." dedi.

Azerbaycan'dan gelen Nizami Aliyev de Siirt'te hiçbir sorunla karşılaşmamanın mutluluğunu yaşadığını aktardı.