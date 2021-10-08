SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 20-21 Ekim'de düzenlenecek "20. Uluslararası Sapanca Şiir Akşamları"nda şiirseverler bir araya gelecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte dinleti ve şiir sunumları, liselerde söyleşi ve imza günleri, yurt içi ve dışından şairlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Açılış programına Millet Bahçesi'nin ev sahipliği yapacağı etkinlik, Sapanca İnsan Hakları Parkı'ndaki kapanış programıyla son bulacak.

Etkinlikle ilgili ayrıntılı bilgiye, "www.sapancasiiraksamlari.org" adresinden ulaşılabilecek.