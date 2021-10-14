Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. (2)
Lübnan ordusu Beyrut'un cadde ve sokaklarında Silah seslerinden detaylar Çatışmalardan detay görüntüler BEYRUT - Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Lübnan ordusu Beyrut'un cadde ve sokaklarında
Silah seslerinden detaylar
Çatışmalardan detay görüntüler BEYRUT - Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. (2)