Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Lastik yakılmasından detaylar Lübnan ordusu Beyrut'un cadde ve sokaklarında Çatışmalardan detaylar BEYRUT - Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
Lastik yakılmasından detaylar
Lübnan ordusu Beyrut'un cadde ve sokaklarında
Çatışmalardan detaylar BEYRUT - Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.