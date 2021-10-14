Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. - Haberler
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Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

AA - Haberler | Güncel

Lastik yakılmasından detaylar Lübnan ordusu Beyrut'un cadde ve sokaklarında Çatışmalardan detaylar BEYRUT - Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Lastik yakılmasından detaylar

Lübnan ordusu Beyrut'un cadde ve sokaklarında

Çatışmalardan detaylar BEYRUT - Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.

Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı.
AA - Son Dakika Haberleri
Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının...

Lübnan İçişleri Bakanlığı, Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının...

 Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

Son dakika haber... Lübnan'da Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerine ateş açıldı: 3 ölü, 20 yaralı

 Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonucu ölenlerin sayısı 3'e, yaralananların sayısı...
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Haber: Şii Emel Hareketi ve Hizbullah destekçilerinin üzerine ateş açılması sonrasında çıkan olaylarda ölü sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. - Haberler
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