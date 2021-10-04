Sigortam.Net: 79-Manisa BBSK: 70 - Haberler
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Sigortam.Net: 79-Manisa BBSK: 70

Habermetre - Haberler | Toplum
Sigortam.Net: 79-Manisa BBSK: 70

Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk maçında deplasmanda Sigortam. Net ile karşılaşan Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı.

MANİSA (Habermetre) - Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonu ilk maçında deplasmanda Sigortam. Net ile karşılaşan Manisa BBSK salondan 79-70'lik skorla mağlup ayrıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, Türkiye Basketbol Ligi'nde 2021-2022 sezonundaki ilk maçında İstanbul'da Sigortam. Net ile karşılaştı. İlk periyodu 25-19'luk skorla yeşil-beyazlı ekip önde kapattı. İkinci periyotta skor bulmakta zorlanan Manisa BBSK, soyunma odasına 41-36 geride gitti. Üçüncü periyot başabaş bir oyuna sahne olurken skor tabelası 53-51'i gösteriyordu.

Son periyotta maç iki takımada gitti, geldi

Karşılaşmanın son periyodunun ilk dakikalarında 8 sayı geriye düşen Manisa'nın yeşil-beyazlı dev adamları, yaptığı baskılı savunma ile 68-67'lik skorla öne geçen taraf oldu. Yapılan basit hatalar sonrasında Sigortam. Net mücadeleden 79-70 galip ayrıldı. Takımımızda Diante Watkins 16 sayı ile oynadı. Yeşil-beyazlı ekibimizde Fatih Cantitiz, Berkay Sinirlioğlu ve Andre Williamson çift haneli skor üreten diğer isimler oldu.

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Haber: Sigortam.Net: 79-Manisa BBSK: 70 - Haberler
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