Sigaraya zam mı geldi? En pahalı sigara ne kadar? En ucuz sigara ne kadar? - Haberler
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Sigaraya zam mı geldi? En pahalı sigara ne kadar? En ucuz sigara ne kadar?

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Sigaraya zam mı geldi? En pahalı sigara ne kadar? En ucuz sigara ne kadar?

Sigara fiyatlarına 1 lira zam yapılması sosyal medyada geniş yankı buldu. Birbirinden esprili paylaşımlar yapan kullanıcılar, fiyat artışına tepki gösterdi. Yorumların ardından Sigara fiyatları arttı mı? sorusunun yanıtı merak edildi. En pahalı sigara ne kadar? En ucuz sigara ne kadar? Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi? sorusunun yanıtı araştırılıyor. Sigara fiyatları arttı mı? sorusunun yanıtı gündemde yer alan haberler in ardından sıklıkla araştırıldı. P. M. grubuna ait sigaralar hakkında sosyal medyada atılan tweetlerin ardından sigara fiyatlarına dair detaylar araştırıldı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Sigara fiyatlarına 4 Ekim 2021 itibarıyla zam yapıldı. Sadece belli gruba ait sigaralarda 1 TL'lik zam görülürken ortalama artış yüzde 6.25 oldu. Bu son dakika sigara zammının ardından Sigara zammı sonrası gruba ait en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 lira oldu.

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25'lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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Haber: Sigaraya zam mı geldi? En pahalı sigara ne kadar? En ucuz sigara ne kadar? - Haberler
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