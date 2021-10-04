Sigara fiyatları! Sigara fiyatları arttı mı? Son dakika sigara zammı

Sigara fiyatları arttı mı? sorusunun yanıtı gündemde yer alan haberler in ardından sıklıkla araştırıldı. P. M. grubuna ait sigaralar hakkında sosyal medyada atılan tweetlerin ardından sigara fiyatlarına dair detaylar araştırıldı.

SİGARA FİYATLARI ARTTI MI?

P. M. grubuna ait sigaralara 1 lira zam geldi. Fiyat artışı bugünden itibaren geçerli olacak. Zammın ardından grubun sattığı en ucuz sigara 15.50 olurken, en pahalı sigara ise 19.50 liradan satılacak.

Türkiye Tekel Bayiler Başkanı Özgür Aybaş, sigara fiyatlarına zam geldiğini duyurdu. Twitter üzerinden paylaşım yapan Aybaş, sigaradaki zamların bugünden itibaren geçerli olacağını söyledi.

1 LİRA ZAM

Aybaş'ın paylaşımına göre P. M. grubundaki tütün ürünlerine 1'er lira zam görülürken, ortalama artış yüzde 6.25 oldu. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

EN UCUZ SİGARA 15,50 LİRA

Son zamla birlikte; 16 TL olan sigaralar 17, 17 TL olan sigaralar 18, 18 TL olan sigaralar 19 lira oldu. Grubun sattığı en pahalı tütün ürünü 19.50 TL olurken, en ucuz sigara 15.50 TL oldu. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

ENFLASYONA 0.30 PUAN ETKİ ETMESİ BEKLENİYOR

TÜİK verilerine göre tütün ürünleri ve sigara, enflasyon sepetinde ağırlığı yüzde 4.23 olan alkollü içecekler ve tütün setinde yer bulunuyor. Bu kalemdeki ağırlığın büyük bölümü sigaraya ait. Buna göre yüzde 6.25'lik zammın enflasyona 0.30 puan artış yönünde etki etmesi bekleniyor.

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