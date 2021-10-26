Sıfır Atık Projesi ile Manisa'da 2021 Yılı Eylül Ayında 5.135 Adet Ağacın Kesilmesi Önlenirken, 8.458 m³ Su Tasarrufu Sağlandı

MANİSA (Habermetre) - Manisa'da Sıfır Atık Projesi ile 2021 yılı Eylül ayında 5. 135 ağacın kesilmesi önlendi.

İsrafın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve çevreyi koruma bilincinin oluşturulması amacıyla başlanılan Sıfır Atık Projesiyle çevre korunurken ekonomiye de büyük katkı sağlanıyor.

Ocak 2019 tarihinden itibaren uygulamaya geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından iç mekan Geri Dönüşüm kutu ihtiyaçlarını karşılamak üzere mavi (kağıt, plastik, cam, metal) geri dönüşüm kutuları yaptırılmış ve kamu kurum ve kuruluşlarına dağıtılmıştır.

Sıfır Atık Projesi uygulamasında 2021 yılı Eylül ayında 372. 831 kg geri kazanılabilir atık toplandı.

Toplanan bu atıklar sayesinde Manisa'da toplam 5. 135 adet ağaç kurtarılmış aynı zamanda 1. 463. 997 kwh enerji ve 8. 458 m³ su tasarrufu sağlanmıştır.

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