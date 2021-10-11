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Sierra Leone'de idam cezası kaldırıldı

AA / Adam Abu - Haberler | Güncel
Sierra Leone'de idam cezası kaldırıldı

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, 20 yıldan fazla süredir yürürlükteki idam cezasının kaldırıldığı bildirildi.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de, 20 yıldan fazla süredir yürürlükteki idam cezasının kaldırıldığı bildirildi.

Ulusal basından çıkan haberler e göre, Sierra Leone milletvekilleri, idam cezasının kaldırılması için oy kullanması ardından Devlet Başkanı Julius Maada Bio onayladı.

Bio, yaptığı yazılı açıklamada, idam cezasının insanlık dışı olduğunu nitelendirerek, "Biz bir millet olarak, bugün acımasız bir geçmişin dehşetlerini kovduk." ifadesini kullandı.

Devlet Başkanı Bio, bu yeni kararla Sierra Leone'nin yaşamın kutsallığına olan inançlarını yeniden teyit ettiklerini belirtti.

1998'den bu yana hiçbir idam infazının yapılmadığı ülkede, ölüm cezaları genellikle hafifletiliyordu.

Sierra Leone milletvekilleri 23 Temmuz'da büyük çoğunlukla idam cezasının kaldırılması, gerekli durumlarda müebbet ya da en az 30 yıl hapis cezasına hükmedilmesi kararı lehine oy kullanmıştı.

Adalet Bakan Yardımcısı Umaru Napoleon Koroma, daha önce ülkedeki "vatandaşların temel haklarını korumak" için idam cezasının kaldırılması kararının alındığını duyurmuştu.

Eski İngiliz kolonisi, 7,5 milyon nüfusa sahip Sierra Leone, dünyanın en fakir ülkelerinden biri olarak biliniyor.

Ülke, 1991-2002 yıllarında 120 bin kişinin hayatını kaybettiği iç savaşla ve ardından 2014'ten 2016'ya kadar devam eden ebola salgınıyla sarsılmıştı.

AA / Adam Abu - Son Dakika Haberleri
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