KOCAELİ'NDE ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE AĞAÇLAR DEVRİLDİ

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - KOCAELİ'de etkili olan rüzgar nedeniyle Körfez ve Kartepe ilçelerinde ağaçlar devrilirken, park halindeki araçlar hasar gördü.

Kocaeli'nin bazı bölgelerinde öğleden sonra şiddetli rüzgar etkili oldu. Körfez ve Kartepe ilçelerinde rüzgara dayanamayan ağaçlar park halindeki otomobillerin üzerine devrildi. Şans eseri yaralanan kimse olmadı. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye ekipleri ağaçları keserek bulundukları yerden kaldırdı. Üzerine ağaç devrilen iki otomobilde hasar meydana geldi.