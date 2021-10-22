Sıcaklıkların Kuzey ve İç Kesimlerde Hissedilir Derecede Düşeceği Tahmin Ediliyor !

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre; 24. 10. 2021 Pazar sabah saatlerden itibaren ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının 24. 10. 2021 Pazar gününden başlayarak kuzey ve iç kesimlerimizde 6 ila 10 derece düşmesi ve önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor.

24. 10. 2021 Pazar günü Marmara'da, Pazar, Pazartesi ve Salı günleri ise genellikle Karadeniz, İç Anadolu'nun ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile doğusunda görülmesi beklenen yağışların Karadeniz kıyı kesimindeki kuvvetli yağmur ve sağanak, Pazartesi ve Salı günleri ise Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.

Kuvvetli meteorolojik hadiselerin meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur. KOCAELİ VALİLİĞİ

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