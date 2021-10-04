Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor - Haberler
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Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Haberler | Yerel

Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının düşmesine rağmen Van Gölü sahillerinde yoğunluk devam ediyor.

BİTLİS (İHA) - Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde hava sıcaklığının düşmesine rağmen Van Gölü sahillerinde yoğunluk devam ediyor.

Hafta sonu tatili için ilçeye gelen tatilcilerle birlikte Tatvan sahilinde yaz yoğunluğu yaşandı. Turistler ve ilçede yaşamını sürdüren vatandaşlar, temiz hava almak ve gezmek için Tatvan sahiline akın etti. Tatvan sahilinde havanın soğumasına rağmen hala yoğunluğun devam ettiğini dile getiren Necip Kızılağaç, "Şu anda Tatvan Sahil Parkını geziyorum. Burası gerçekten çok güzel. Belediyemiz çok emek sarf etmiş. Hafta sonları il ve ilçelerden gelenler çok oluyor. Şu anda pandemiden dolayı millet fazla gelemiyor. Tatvan sahiline kış gelmesine rağmen hala yoğunluk devam ediyor. Yaz ayları çok kalabalık, akşamları daha bir kalabalık oluyor. Fuar zamanında zaten yer olmuyor. Millet Ramazan aylarında buraya geliyor iftarını açmaya" ifadelerini kullandı.

Havaların soğumasına rağmen vazgeçilmez yerinin sahiller olduğunu söyleyen Rümeysa Çakmak; "Havalar soğuyunca burası bayağı soğuk oluyor ama vazgeçilmez yerimizdir. Tatvan'da gezilecek birçok yerlerden bir tanesi sahil. Zaten yakında gideceğim ve burayı çok özleyeceğim. Gerçekten Tatvan sahili çok güzel ve her geçen gün gelişiyor. Geçen seneye oranla bakarsak gerçekten çok güzel bir çevre düzenlemesi var ve gayet güzel olmuş" şeklinde konuştu.

Havanın soğuk olmasına rağmen Tatvan sahilinde gezdiğini söyleyen Barış Arman ise "Tatvanlıyım, burada yaşıyorum. Memleketimiz güzel" dedi.

Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor

Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor

Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor

Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor
İhlas Haber Ajansı / Mücahit Tarlan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sıcaklığın düşmesine rağmen Van Gölü Sahili'nde yoğunluk devam ediyor - Haberler
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