Sıcak Asfalt Serimi Tamamlanan Yollarda Çizgi Çalışması Yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sıcak Asfalt Serimi Tamamlanan Yollarda Çizgi Çalışması Yapıldı

Habermetre - Haberler | Toplum
Sıcak Asfalt Serimi Tamamlanan Yollarda Çizgi Çalışması Yapıldı

Sıcak Asfalt Serimi Tamamlanan Yollarda Çizgi Çalışması Yapıldı Nevşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafik güvenliğini arttıran, araçların düzenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor.

NEVŞEHİR (Habermetre) - Sıcak Asfalt Serimi Tamamlanan Yollarda Çizgi Çalışması Yapıldı

Nevşehir Belediyesi, şehir merkezinde trafik güvenliğini arttıran, araçların düzenli bir şekilde ulaşımlarını kolaylaştıran yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri sıcak asfalt serimi tamamlanan Güzelyurt, 15 Temmuz ve 2000 Evler Mahallelerinde yol çizgi boyama işlemini tamamladı.

Gerçekleştirdiği üstyapı yatırımları ile şehir merkezindeki ulaşım konforunu arttıran Nevşehir Belediyesi, yollarda yol çizgi çalışması da yapıyor

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri son olarak Güzelyurt ve 15 Temmuz Mahallelerinde bulunan Vefa Küçük Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı ve Nursultan Nazarbayev Caddelerinde çizgi çalışması yaptı.

Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yollarda gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından gerçekleştirilen çalışmalarda, uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı, gece sürücüler için parlama özelliğine sahip ve dikkat çekici boya kullanıldı.

Trafiğin güvenli, konforlu ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması, can ve mal kaybına yol açacak kazaların en aza indirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların ardından trafiğe kapatılan yollar yeniden açıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Işıl Sergen Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil
Spor Caner Erkin Cristiano Fatih Terim Burak Yılmaz Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mimar Sinan Yemek Tarifleri Şahap Kavcıoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sıcak Asfalt Serimi Tamamlanan Yollarda Çizgi Çalışması Yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 12:31:25. #1.12#