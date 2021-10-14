Sibel Köksal'ın katil zanlısı eşinin yargılanmasına devam edildi - Haberler
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Sibel Köksal'ın katil zanlısı eşinin yargılanmasına devam edildi

AA / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel
Sibel Köksal'ın katil zanlısı eşinin yargılanmasına devam edildi

Başkentte, 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanık İbrahim Köksal'ın yargılanmasına devam edildi.

Başkentte, 17 yıllık eşi Sibel Köksal'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan sanık İbrahim Köksal'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Köksal, tutuklu olduğu cezaevinden video konferans aracılığıyla katıldı, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu, ardından buna ilişkin tarafların beyanını sordu.

Köksal ailesinin avukatı, Sibel Köksal'ın telefonunun polis tarafından teslim alınmasına rağmen cinayetten sonra da kullanıldığına dair dosyada bilgi bulunduğunu belirterek, bunun araştırılmasını talep etti.

Söz alan sanık İbrahim Köksal, maktulün olay günü kendisine, telefon kullanmak istemediğini söylediğini iddia ederek, "Bunun üzerine ben de telefonunu aldım. Hattını çıkarıp telefonuma taktım, kendi hattımı da onun telefonuna taktım. Polis geldiğinde onun telefonunu teslim aldı. Hattın benim olduğunu polislere söyledim. 'Bir şey olmaz' dediler. Benim telefonumu almadılar. Telefonumu yeğenime vermiştim. Bozuktu zaten. Büyük ihtimalle atmıştır diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Sibel Köksal'a ait günlüğün de bulunamadığının hatırlatılması üzerine sanık Köksal, maktulün günlük tutmadığını söyledi.

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Köksal'ın tutukluluğunun devam etmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre İbrahim Köksal, Mamak'ta 2 Eylül 2019'da kendisini aldattığından şüphelendiği 17 yıllık eşi Sibel Köksal ile önce tartıştı, daha sonra da kadını bıçaklayarak öldürdü.

Köksal "eşi kasten öldürme" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" hapis istemiyle yargılanıyor.

AA / Tanju Özkaya - Son Dakika Haberleri
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Haber: Sibel Köksal'ın katil zanlısı eşinin yargılanmasına devam edildi - Haberler
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