Shiba Coin yükselir mi? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin ne kadar yükseldi? Canlı Shiba Coin değeri!

Kripto para piyasasında Dogecoin katili olarak gösterilen Shiba Coin'in yükselişi kripto para piyasası hareketlendi. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Cardano ve Tether gibi kripta para piyasasının değerli coinlerinin ardından özellikle son günlerde gündeme gelen Shiba Coin yükselir mi? Shiba Coin yükselecek mi? Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin ne kadar yükseldi? soruları kripto para piyasası ile ilgilenen vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Peki, Shiba Coin yükselir mi?Shiba Coin ne kadar? Shiba Coin yükseliyor mu? Shiba Coin ne kadar yükseldi? detaylar haberimizde...

SHİBA COİN YÜKSELİR Mİ?

CoinMarketCap'in paylaştığı verilere göre Shiba Inu, 5,9 milyar dolarlık günlük işlem hacmiyle büyük ivme kaydetti. Böylelikle, kripto paralar arasında Tether, Bitcoin, Ethereum ve Binance'dan sonra en çok işlem gören beşinci kripto para birimi oldu. Uzun süredir 0.000007 dolardan işlem gören Shiba Coin, hanesindeki sıfırları azaltmaya başladı.

Shiba coinin değeri son 24 saatte, 0,00002212 dolara kadar çıktı. Shiba Coin, Son 48 saatte yatırımcılarına yüzde 84 kazanç sağladı. Bu arada, son 24 saatte 38.2 trilyon Shiba Coin işlemi gerçekleşti. Böylelikle, yatırımcılarına umut vermiş oldu. Dolaşımda toplam 394.796.000.000.000 adet Shiba coin bulunmaktadır. Shiba Coin'in toplam arzı ise 1.000.000.000.000.000 dur.

SHİBA COİN NE KADAR?

Shiba Coin anlık olarak $ 0,00002212 değeri seviyelerindedir. (15.30)

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SHİBA COİN YÜKSELİYOR MU? SHİBA COİN NE KADAR YÜKSELDİ?

Shiba Coin son 7 günde +215,13% değer kazanmıştır.

Shiba Coin'in değerini aşağıdaki grafikten inceleyebilirsiniz. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Görsel: investing.com

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