'Şeytan çıkaracağım' diyerek öğrencisine istismarda bulunan sanığa 16 yıl hapis

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede İngilizce öğretmeni sanık B.A.E.'nin 8 Eylül 2019'da özel ders verdiği karşı komşusu E.M.U.'yu (13) gece saatlerinde telefonla aradığı anlatıldı. Mağdur çocuğun evde yalnız olması üzerine sanığın mağduru evine çağırdığı belirtilen iddianamede, sanığın mağdur çocuğa 50 lira para vermek istediğini söyleyerek "Bu parayı sana papaz gönderdi" dediği anlatıldı. Sanığın mağdur çocuğa Hristiyanlıkla ilgili hikayeler anlattığı, Dua okuyup şeytan çıkaracağını söylediği kaydedilen iddianamede, sanık B.A.E.'nin mağdur çocuğun gözlerini siyah bir bezle bağlayarak çocuğun soyunmasını istediği ifade edildi. İddianamede sanığın dua türü bir şeyler söyleyerek mağdur çocuğa "Şeytanlar çıkacak" dedikten sonra cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü.

22 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE DAVA AÇILDI

"BEN KESİNLİKLE BÖYLE BİR SUÇU İŞLEMEDİM"

İNDİRİM UYGULANMADAN 16 YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, sanık B.A.E.'yi 15 yaşını doldurmamış mağdura karşı işlediği 'Çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın suç öncesi ve sonrasındaki davranışları, suçun işleniş biçimi dikkate alan heyet, cezada indirim yapmadı. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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