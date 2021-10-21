Seyrantepe Metro İstasyonu'nda kimyasal sızıntı tatbikatı

İSTANBUL (Habermetre) - Uyarlanan senaryo gereği;

Metro İstanbul Seyrantepe İstasyonu atöyle bölgesinde kimyasal sızıntı ihbarı alınır.

Metro İstanbul ekiplerinin yönlendirmesiyle ekiplerimiz istasyon içerisindeki olay yerine ulaşır.

Olay yerine ulaşan Tehlikeli Madde Müdahale (HAZMAT) ekiplerimiz kimyasalın türü ve yoğunluğu hakkında ölçüm yapar.

Sızıntıdan etkilenen 2 kişinin sedye ile tahliyesi gerçekleştirilir.

Etkilenen 2 kişi, acil durum toplanma bölgesine çıkarılarak kimyasaldan arındırma işlemleri yapılır.

Sedye ile taşınan 2 kişi ve hafif etkilenen diğer kişilerin ambulans içerisinde kontrolleri gerçekleştirilir.

Ekiplerimiz tarafından toplanma alanında bulunan Metro İstanbul çalışanlarına genel KBRN bilgisi, acil durum, acil durumda yapılacaklar hakkında bilgi verilir ve ardından tatbikat tamamlanır.

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