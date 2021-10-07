Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı - Haberler
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Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

AA / Deniz Açık - Haberler | Sağlık
Seyitgazi ilçesinde Mobil KETEM Destek Projesi tanıtıldı

Seyitgazi ilçesinde, Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

ESKİŞEHİR (AA) - Seyitgazi ilçesinde, Eskişehir Valiliği himayesinde Uzm. Dr. Dilek Didem Ayyıldız'ın koordinesinde yürütülen Mobil Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) Destek Projesi'nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Ak Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Seyitgazi Şehit Mustafa Akbaş İlkokulu'ndaki tanıtım toplantısında, dünyanın tamamında olduğu gibi Türkiye'de de kanser vakalarında artışın olduğunu bildirdi.

Kanserde erken tanının önemine değinen Günay, şöyle konuştu:

"Devletin Mobil KETEM'lerle vatandaşların ayağına kadar hizmeti getiriyor. AK Parti iktidarı olarak sağlıkta geldiğimiz nokta. Eskiden hastanelerde kuyruklarda beklerken, şimdi nerede olursa olsun, nerede yaşarsa yaşasın halkın ayağını getirilen sağlık hizmeti var. Sağlıklı yaşam, sağlıklı kadınlar, sağlıklı anneler için tüm AK Parti teşkilatını bu proje destek vermeye devam ediyorum. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum... 'Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı toplum' diyoruz. İnşallah sağlıklı kadın sayımızı artıracağız."

Projenin koordinatörü ve Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Uzm. Dr. Didem Ayyıldız ise Eskişehir'in Odunpazarı ve Tepebaşı merkez ilçelerinde KETEM'lerin bulunduğunun altını çizdi.

KETEM'lerde taramaların ücretsiz yapıldığının vurgulayan Ayyıldız, şöyle devam etti:

"Hem kendimizi hem de yakınlarımızı kanser taraması için ikna etmeye çalışalım. Mobil KETEM Destek Projesi aslında sağlıklı yaşam projesidir. İçinde hareketin, sağlıklı beslenme konularının anlatıldığı, sağlıklı bir yaşam kültürünü tesis etmeye yönelik bir projedir. Halkımızın sağlık bilincini oluşturup, kendi sağlığının takipçisi olmasını istiyoruz. Sağlıklı kadın, sağlıklı aile, sağlıklı gelecek mottosuyla bu projeyi oluşturduk. Çünkü kadın geçmişle gelecek arasında bir köprüdür. Kadını sağlıklı tutarsak aile de sağlıklı olur."

Toplantıya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, Seyitgazi Kaymakamı Kutsal Baytak ve diğer ilgililer ile vatandaşlar katıldı.

AA / Deniz Açık - Son Dakika Haberleri
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