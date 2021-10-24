Seyit YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Oltanbey Mahallesi sakinlerinden Mustafa ve Zülfüye YOLCU'nun oğlu Nazik YOLCU'nun eşi Meryem, Mustafa, Amine, Rüveyde ve Zeynep YOLCU'nun babaları Şengül KARABULUT, Remziye ATALAY, Ayşe ATAMAN ve Cengiz YOLCU'nun kardeşleri Seyit YOLCU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak öğlen namazını müteakip Kale deresi mezarlığında toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Cengiz YOLCU: 0537 527 82 43

24 Ekim 2021, Pazar

Habermetre - Son Dakika Haberleri