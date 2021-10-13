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Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü

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Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü

Isparta-Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda seyir halindeki tırdan dev mermer blok refüje düştü.

ISPARTA (İHA) - Isparta- Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda seyir halindeki tırdan dev mermer blok refüje düştü. Olay anında yoldan aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Isparta Eğirdir yolu Miskinler yokuşunda meydana geldi. Eğirdir istikametine doğru seyir halindeki tırın dorsesinden dev mermer bloğu refüje düştü. Mermer bloğunun düştüğü sırada yoldan aracın geçmemesi olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine trafik şube ve karayolları ekipleri sevk edildi. Tek taraflı trafiğe kapatılan yolda orta refüje düşen mermer blok vinç yardımıyla 1 saatlik çalışma sonrası tıra tekrar yüklendi, daha sonra Eğirdir yolu trafiğe tekrar açıldı.

(Muhammed Enes Yapalıkan/İHA)

Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü

Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü

Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü

Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü

Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü

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Haber: Seyir halindeki tırdan dev mermer blok yola düştü - Haberler
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