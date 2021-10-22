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Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı.

ANKARA (İHA) - Bursa'da seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı. Bir anda alev topuna dönen kamyonda patlamalar meydana geldi. Bursa- Ankara karayolu trafiğe kapandı.

Olay, Bursa-Ankara karayolu Turanköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon bir anda alev aldı. Kısa sürede alev topuna dönen kamyon sürücüsü aracını terk ederek canını kurtardı. Olay esnasında kamyon sürücüsü çaresizce aracının yanışını izlerken, araçta bir anda patlamalar meydana geldi. Jandarma trafik ekipleri Bursa-Ankara karayolunu yaklaşık 1 saat araç trafiğine kapattı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede kamyonu söndürmeyi başardı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yolda yaklaşık 10 kilometre araç kuyruğu oluştu. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından hurdaya dönen kamyon çekici yardımıyla yoldan kaldırılarak yol yeniden trafiğe açıldı.

(Abdullah Uğur-İHA)

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

Seyir halindeki tıra arkadan çarpan kamyon alev aldı, Ankara yolu ulaşıma kapandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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