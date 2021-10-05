Seyir halindeki tır alev alev yandı

GEBZE, KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki plastik malzeme yüklü tır alev alev yandı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Gebze ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut O. idaresindeki 41 AGL 884 plakalı tır, seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı. Tırın kupa kısmından dumanların yükseldiğini gören sürücü, panikle aşağıya indi. Alevler daha da büyürken, ihbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi neticesinde kontrol altına alındı.

Alevlerin, dorse içindeki plastik malzemelere sıçramaması ise olası bir faciayı önledi.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ