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Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

AA - Haberler | Güncel

İtfaiye ekiplerinin alev alan otomobile müdahale etmesi MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı.

ARTUKLU, MARDİN (AA) - İtfaiye ekiplerinin alev alan otomobile müdahale etmesi MARDİN - Mardin'in Artuklu ilçesinde belirlenemeyen bir nedenle seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı.

Alınan bilgiye göre, Artuklu İtfaiyesi önünde meydana gelen olayda belirlenemeyen nedenle 64 AAC 931 plakalı otomobilin motoru alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Araçta maddi hasar oluştu.

Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

Seyir halindeki otomobilin motoru alev aldı

AA - Son Dakika Haberleri
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