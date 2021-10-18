Seyir halindeki otomobil aniden alev aldı

GİRESUN (İHA) - Giresun'dan Erzurum'un Horasan ilçesine düğüne gitmek için seyir halinde olan otomobil bilinmeyen bir sebepten dolayı Kop Dağında aniden alev aldı.

Alınan bilgiye göre Giresun'dan Düğün için Erzurum'un Horasan ilçesine gitmekte olan Fatih Akın idaresindeki 43 EB 306 plakalı otomobil Aşkale Kop Dağı Yaklaşım Tüneli mevkiinde bilinmeyen bir sebepten dolayı aniden alev aldı. Çevredekiler tarafından durum Erzurum Büyükşehir Belediyesi Aşkale İtfaiye ekiplerine haber verildi. Diğer sürücüler yangına müdahale etmeye çalışırken, olay yerine Aşkale İtfaiye ekipleri gelerek yangını önce kontrol altına aldı sonrada tamamıyla söndürdüler. Yaşanan olayda her hangi bir yaralanma olmazken otomobil de geniş çapta maddi hasar oluştu. - ERZURUM