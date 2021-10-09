Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alarak yanan motosiklet küle dönerken, yanan motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alarak yanan motosiklet küle dönerken, yanan motosikletin sürücüsü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen plakasız motosiklet, Yeni mahallede seyir halinde olduğu esnada alev alarak yanmaya başladı. Motosikletin elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın sonrası sürücü motosikleti bırakarak olay yerinden kaçtı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince alevler müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda motosiklet hurda yığınına döndü. Polis ekipleri, motosikletini bırakarak olay yerinden kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor

Son dakika haberi! Kadıköy'ün 'ölüm sokağı' tehlike saçıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Necmettin Erbakan
Magazin Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Mesut Özil
Tüm Haberler Mehmet Nuri Gazeteler Donald Trump Şans Oyunları Kerem Aktürkoğlu Rüya Tabirleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Seyir halindeki motosiklet yanarak küle döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 17:35:42. #1.13#