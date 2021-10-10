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Harareti yükselen minibüs alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şırnak'ta bir minibüs yokuş çıkarken hararetinin yükselmesi sonucu alev aldı.

ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ta bir minibüs yokuş çıkarken hararetinin yükselmesi sonucu alev aldı. Kısa sürede alevlere teslim olan minibüs yanarak hurdaya döndü.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyü yakınlarında çadır ve branda yüklü minibüs yokuş çıkarken harareti çıkması sonucu alev aldı. Alev topuna dönen araç çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın anı ise saniye saniye kaydedilirken, araç hurdaya döndü. - ŞIRNAK

Harareti yükselen minibüs alev alev yandı

Harareti yükselen minibüs alev alev yandı

Harareti yükselen minibüs alev alev yandı

Harareti yükselen minibüs alev alev yandı
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Haber: Harareti yükselen minibüs alev alev yandı - Haberler
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