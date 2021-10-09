Seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi üzerinde seyir halindeki 11 ABB 145 plakalı motosiklet sürücüsü Ferdi Görürüm, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrilirken, sürücüsü yaralandı. Yaralan Ferdi Görürüm olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

Son dakika haber! Alkollü sürücü polisten kaçarken otomobili mahalle bakkalına daldı

 Okulda öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı

Okulda öğrenciye taciz iddiası! Hizmetli tutuklandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Üner Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Kim Min-jae Ali Koç Burak Yılmaz Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Fatma Şahin Cengiz Ünder
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Seyir halinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 09.10.2021 11:49:34. #1.12#