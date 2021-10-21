Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi - Haberler
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Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

AA / Kadriye Coşkun - Haberler | Güncel
Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde, Mevlid-i Nebi haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İlçe Müftülüğü tarafından bir düğün salonunda düzenlenen etkinlikler Kuran-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Adem Bebek, amaçlarının bir doğumu kutlamak olmadığını, Peygamberimizin örnek kişiliğinden yararlanmak olduğunu söyledi.

Etkinlik kapsamında "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" konulu konferansta konuşan Konya İl Müftüsü Ali Öge, vefa kavramının sevgide, dostlukta ve arkadaşlıkta devamlılık anlamına geldiğini anlattı.

Zikretmek, tefekkür etmek ve şükretmenin vefa içerisinde yer aldığını ifade eden Öge, "Peygamberimizin 'Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı' ifadesi de buna en güzel örnektir. Rabbine karşı vefa duygusunu ön plana çıkarmaktadır. İnşallah bizlerde vefalı bir peygamberin ümmeti olarak onun sünnetini yaşatmak, adını duyduğumuzda salat-ü selam getirmek ve emaneti Kuran-ı Kerim'e sahip çıkmakla vefamızı göstererek hayatımızı sürdürelim." diye konuştu.

Programa, Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, bazı ilçelerin müftüleri, çeşitli STK'ların başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

Seydişehir'de Mevlid-i Nebi programı düzenlendi

AA / Kadriye Coşkun - Son Dakika Haberleri
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